Kenner van Leipzig - nu actief in Jupiler Pro League - is duidelijk: "Club Brugge maakt grote kans"

Club Brugge wist tegen PSG al voor een absolute stunt te zorgen, maar nu wil het doorpakken in de Champions League.

Een zege op bezoek bij RB Leipzig zou de poorten naar een Europese lente enigszins tegen de verwachtingen in al snel kunnen openzetten.

En er liggen mogelijkheden, want Leipzig zit in een dipje - ook in de eigen competitie. Het verloor in Manchester ook (na een spektakelduel).

Kansen

Alexander Blessin is nu coach van KV Oostende, maar heeft er acht jaar bij Leipzig opzitten. Hij ziet kansen voor blauw-zwart.

"Ze maken grote kans om te winnen", klinkt het in Krant van West-Vlaanderen. "Leipzig heeft last van instabiliteit achterin."