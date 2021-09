Lierse Kempenzonen wint van Waasland Beveren en zet zo druk op Westerlo in 1B

Lierse Kempenzonen ontving vanavond Waasland Beveren en haalde het met 2-1. Zo zetten de Pallieters druk op koploper Westerlo.

Lierse Kempenzonen was de betere ploeg in de eerste helft. Het kreeg verscheidene kansen onder andere via Limbombe maar tot scoren kwamen ze niet. Waasland Beveren moest het spel ondergaan en mocht blij zijn met de 0-0 ruststand.

In de tweede helft vielen dan weer wel doelpunten, drie zelfs. Het eerste kwam op naam van Van Acker, die in de 63te minuut de score opende. De tweede volgde niet veel later op penalty. Maes zette die om: 2-0. De bezoekers konden nog milderen tot 2-1 in de 81ste minuut via Edmundsson, maar verder kwamen ze niet meer.

Met deze overwinning springt Lierse Kempenzonen naar de 2de plaats in 1B achter leider Westerlo.