Maandag start de ticketverkoop voor de Nations League

Vanaf maandag kunnen de fans van de Rode Duivels hun ticket kopen voor de Nations League in Italië. Al zullen de stadions maar heel beperkt gevuld zijn.

Maandag om 14 u. start de Europese voetbalbond (UEFA) de ticketverkoop op voor het algemene publiek voor de Final Four van de Nations League (6-10 oktober) in Italië. De Belgische fans (net zoals deze van de andere drie deelnemende landen) krijgen 3000 tickets. De Italiaanse overheid gaf de toelating om minstens 50 procent van de capaciteit van de stadions te gebruiken.

België speelt op 7 oktober de halve finale tegen Frankrijk in Turijn. De finale wordt op zondag (om 20.45 u.) gespeeld in Milaan, de troostfinale op dezelfde dag (om 15 u.) in Turijn.