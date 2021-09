Alexandre Lacazette op weg naar de uitgang bij Arsenal? Andere Premier League-club wil hem binnenhalen

Alexandre Lacazette gaat door een moeilijke periode bij Arsenal en de Franse spits zou dan ook op weg naar de uitgang zijn bij de Gunners. De aanvaller zou aan de slag kunnen gaan bij West Ham.

Alexandre Lacazette werd in het verleden al in verband gebracht met een overstap naar Juventus en Atletico Madrid, maar hij zou op weg zijn naar een iets minder glamoureuze bestemming. Volgens de website 90min, zou de Franse spits in de Premier League kunnen blijven, want West Ham zou hem willen binnenhalen.

Lacazette, die een ongewenste gast is geworden bij Arsenal, heeft dit seizoen slechts 32 minuten gespeeld in de competitie. Hij dook na een uur op in het Etihad stadion, waar de score al 4-0 in het voordeel van Manchester City was.