Dan toch ook eens goed nieuws voor Barcelona: goudhaantje keert terug uit blessure en is dit weekend opnieuw inzetbaar

FC Barcelona heeft haar selectie voor de wedstrijd tegen Levante onthuld. De supporters van Barcelona zullen blij zijn, want zo zit Ansu Fati eindelijk terug in de selectie. Hij keert terug uit blessure.

Het draait voorlopig niet bij FC Barcelona. De Catalaanse topclub staat voorlopig slechts op de zevende plaats in de Spaanse competitie met 9 op 15. In de laatste twee wedstrijden bleef Barcelona op een gelijkspel steken tegen Cadiz en Granada.

Ze kunnen dus wel een extra topspeler gebruiken en dit weekend keert Ansu Fati eindelijk terug. Ansu Fati, die sinds 7 november 2020 afwezig was wegens een ernstige blessure, zit terug in de selectie van de Catalanen. Ansu Fati heeft op 18-jarige leeftijd wel al veel druk op zijn schouders, want hij heeft het rugnummer 10 van Lionel Messi gekregen. Is Ansu Fati de verlosser van Barcelona? Dit weekend zullen ze hem alvast kunnen gebruiken tegen Levante.