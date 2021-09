Maes weet waar het misliep bij Beerschot: "Zag meteen dat deze groep niet de intensiteit had om voor een resultaat te spelen"

Een week na zijn ontslag bij Beerschot is Peter Maes alweer strijdvaardig. Hij wil nog aan de slag als coach. Zijn periode op het Kiel laat echter een zure nasmaak achter omdat hij echt dacht dat het een ideale match was.

Beerschot was een moeilijke opgave voor Maes, want de omstandigheden zaten tegen. "Mijn opvolger zal deze groep moeten proberen resetten. Ik zag meteen dat de groep niet de juiste intensiteit had om voor een resultaat te spelen. Uiteindelijk versterkten allerlei omstandigheden - geblesseerden, rode kaarten, uitblijvende transfers - de negatieve spiraal. Dat verschillende spelers en stafleden nog in het verleden leefden, maakte het verhaal nog moeilijker", zegt hij in HLN.

Het ging dus vooral over de mentaliteit van de spelersgroep. "Bij Beerschot is het de laatste jaren nooit slecht gegaan qua resultaten. Nooit moesten ze vechten. Dat ze dit falen dan ook afschuiven op mijn assistenten (Stefan Winters en Davy Heymans, red.) , ligt me nog het zwaarst op de maag. Die jongens behoorden tot de besten in hun opleiding, gaven alles voor Beerschot. Maar als er iets niet loopt zoals het zou moeten, is het makkelijk te wijzen naar nieuwkomers."