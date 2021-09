Real Madrid blijft op scoreloos gelijkspel steken, Hazard krijgt 20 minuten

Real Madrid is er niet in geslaagd om Villarreal opzij te zetten. De Koninklijke bleef steken op een 0-0-gelijkspel en kan Sevilla op gelijke hoogte zien komen. Eden Hazard begon weer op de bank, maar mocht invallen.

De fantastische seizoensstart van Karim Benzema heeft veel verdoezeld bij Real. In de wedstrijd tegen Villarreal werd hij goed afgedekt en de rest van de ploeg kon amper voor gevaar zorgen. De beste kansen waren zelfs voor de bezoekers en vooral dan ex-Bruggeling Danjuma. Maar zijn schoten waren te zwak om Courtois te verrassen.

Real kon in de eerste helft zelfs voor geen enkele kans zorgen. In de tweede helft ging het wat beter, maar toch kwamen ze goed weg. Isco miste de beste kans voor de Koninklijke. Eden Hazard mocht in minuut 73 invallen, maar kon niet zijn stempel drukken.