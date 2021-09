🎥 Nederlanders lijken vel van hun coach te redden: De Jong en Depay brengen Barcelona op vroege voorsprong

In de Spaanse competitie ontvangt Barcelona op dit moment Levante.

Een duel met het mes op de keel voor trainer Ronald Koeman. Na verlies tegen Bayern München in de Champions League, lukte het Barcelona ook niet om te winnen van Granada en Cadiz in de competitie. Tegen levante was de opdracht duidelijk: winnen.

Daarvoor rekende Koeman op een Nederlands duo vooraan: Luuk de Jong en Memphis Depay. En de oranje brigade liet meteen zien waarom de coach op hen rekende.

Na een kwartier staat FC Barcelona al 2-0 voor tegen Levante met doelpunten van Depay en De Jong, meteen ook het eerste doelpunt van De Jong voor Barcelona.