Musonda knokt zich - alweer - terug: "De dokter gaf me slechts 20 procent kans om ooit nog voetballer te zijn"

Charly Musonda heeft een uur met de beloften van Chelsea kunnen voetballen. De intussen 24-jarige aanvallende middenvelder heeft er een lijdensweg van twee jaar opzitten.

"De dokter gaf me slechts 20% kans om ooit weer voetballer te worden, maar hij geloofde wel dat het kon en is er samen met mij vol voor gegaan", schrijft hij op zijn Instagram. "Dankzij hem en de kinesisten van Chelsea stond ik vandaag na meer dan twee jaar weer op het veld."

In zijn eerste officiële match sinds 2019 won hij met 4-3 van Liverpool. "Ik was nerveus, maar het was een ongelooflijk gevoel om weer te kunnen spelen. Het was een lange revalidatie, zowel lichamelijk als mentaal uitputtend. En dit is nog maar het begin van deze comeback. Ik zal nog een jaar hard moeten werken om er weer helemaal te staan."