Turkse journalist ziet complot van Besiktas-spelers voor duel met Ajax

Dinsdagavond speelt Besiktas in de Champions League op bezoek bij Ajax Amsterdam, maar de Turken kampen met een waslijst aan geblesseerden.

Besiktas heeft een hele lijst met geblesseerde spelers. Ondertussen staan er maar liefst negen spelers zeker aan de kant.

Ajax is de laatste tijd echter heel goed op dreef. In de competitie rijgen ze de zeges aan elkaar en ook in de Champions League begonnen ze met een stevige overwinning tegen Sporting.

"Volgens mij hebben de spelers van Besiktas Ajax 19 doelpunten zien maken in drie wedstrijden, waarna ze zélf hebben besloten geblesseerd te raken", meent Refik Erman Toroglu.