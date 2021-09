"Veel bouwondernemers in buurt, misschien eens beton leggen voor ons doel": Dury reageert na #ZWAKVK en spreekt ook over WK wielrennen

Zulte Waregem kwam tegen KV Kortrijk terug van een dubbele achterstand. De club had dit seizoen al heel wat pech. Of er faalangst in de groep zit? Een verwijzing naar het WK wielrennen is dan nooit veraf.

"We hebben de voorbije weken wat pech gehad en we slikken veel doelpunten. Als het waait, dan waat hij soms al eens binnen bij wijze van spreken. Daar moeten we snel vanaf", aldus Francky Dury in zijn analyse na het gelijkspel tegen Kortrijk.

"We wilden in eigen huis winnen van Kortrijk, maar dat is niet gelukt. We zouden eens een clean sheet moeten pakken, dat is ons nog niet gelukt. Er zitten veel bouwondernemers in de buurt, maar we zouden eens wat beton voor ons doel moeten zetten."

WK

"Zoiets straalt af op de rest van de ploeg. Achteraan staan? Dat doet iets met een mens. Wie achteraan staat, die voelt zich niet goed in zijn vel. Op geen enkel niveau. Mensen die winnen, durven steeds meer. Mensen die verliezen, steeds minder."

En dat is ook een mogelijke les voor het WK wielrennen in Leuven: "De persoon die op het WK zal sprinten voor de overwinning is iemand die durft. Iemand die al won. Personen die veel derde of vierde zijn in een sprint, die weten niet meer wanneer ze uit het wiel moeten komen."