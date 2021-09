Concurrent van Romelu Lukaku bij Chelsea prefereerde een transfer naar Manchester United

Tijdens een rechtszaak tussen de voormalige agent van Timo Werner en zijn zakenpartner zijn whatsapp-berichten naar boven gekomen waarin Werner duidelijk maakte dat zijn voorkeur bij Manchester United ligt. Uiteindelijk trok de Duitser toch van Leipzig naar Chelsea.

Die overstap is tot nu toe nog geen succes gebleken. Vorig seizoen had Werner een basisplaats bij Chelsea, maar hij miste heel veel kansen. Sinds de komst van Romelu Lukaku zit de aanvaller veel op de bank. De Duitse international won wel de Champions League afgelopen seizoen.

Timo Werner wanted to join Manchester United over Chelsea and Liverpool before his £53million move to Stamford Bridge last summer pic.twitter.com/m2SZ3XFpe1