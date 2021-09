Georges Mikautadze komt niet tot scoren tegen KRC Genk: "Een gebrek aan concentratie en ervaring aan onze kant"

KRC Genk heeft zondag op de negende speeldag van de Jupiler Pro League vlot gewonnen tegen RFC Seraing (3-0). De bezoekers boden bijna een hele periode goed weerstand tegen de Limburgse aanval, maar net voor de rust brak het.

Na de nederlaag van vorige week tegen Antwerp, is KRC Genk terug aan de winnende hand en met vertrouwen op weg naar de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb volgende donderdag. Ze haalden het met 3-0 van Seraing dankzij een hattrick van Onuachu. "We hebben zojuist tegen een van de beste ploegen van België gespeeld, dus het is een verdiende overwinning voor hen," zei Mikautadze na de wedstrijd.

"We hielden goed stand, maar toen kregen we het eerste doelpunt tegen en vlak daarna scoorde KRC Genk een tweede doelpunt dat ons pijn deed. Een gebrek aan concentratie en ervaring aan onze kant. Zo is het nu eenmaal. We moeten blijven leren," zei de Georgische international.

"Het was een stapje hoger"

Ook in de tweede helft had Seraing het lastig. "We moesten een doelpunt maken om de achterstand te verkleinen en om terug in de wedstrijd te komen, maar zij waren een stuk beter. Ze kennen elkaar heel goed, ze spelen snel en ze hebben heel goede spelers," zei Mikautadze.

"We moeten de volgende wedstrijd tegen Zulte Waregem winnen"

Volgend weekend ontvangt Seraing Zulte Waregem en zal het een einde moeten maken aan deze reeks van drie opeenvolgende nederlagen. "We hebben ook tegen drie grote ploegen gespeeld in de competitie. 0 punten op 9, ook al verdienden we het om punten te pakken tegen Standard en Antwerp. We moeten de volgende wedstrijd tegen Zulte Waregem winnen", besloot Georges Mikautadze.