Adrien Trebel speelt ook niet bij de beloften (voorlopig?): de redenen

Hij werd met wat humor al aangekondigd als 'de duurste belofte ter wereld', maar Adrien Trebel stond gisterenavond niet op het veld tijdens de Clasico van de U21.

Trebel wordt momenteel gebruikt om de jonge gasten van Anderlecht naar een hoger niveau te tillen. Niet meteen de leukste opdracht voor een eergierige speler, maar met zijn 2,7 miljoen euro per jaar kwijt Trebel zich naar verluidt met verve van die taak. Op dit moment wel op training en naast het veld, want gisteren was hij niet te bespeuren op het wedstrijdblad.

Tegen STVV luidde het nog dat zijn knie het kunstgras niet te best zou verdragen, maar tegen Standard verkoos Vincent Kompany voor Lisandro Magallan. Er mag dit seizoen maar één speler ouder dan 23 opgesteld worden en de Argentijn heeft matchritme nodig.

En daarbij heeft Anderlecht met Théo Leoni, Marco Kana, Kristian Arnstad én Antoine Colassin veel spelers op zijn positie rondlopen. Trebel zal dit seizoen waarschijnlijk wel nog zijn minuten krijgen, want Anderlecht moet - wat wel verwacht wordt - in de top vier eindigen om volgend seizoen in 1B te mogen aantreden.