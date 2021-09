De Ketelaere over zijn idool én over appreciatie voor alle goeie spelers: "Zelfs spelers van Anderlecht"

Charles De Ketelaere wil zich vanavond weer laten zien op het Europese toneel. Binnen afzienbare tijd wil hij zelf bij een Europese topclub zitten, maar daarvoor bestudeert hij de beste spelers ter wereld. Kevin De Bruyne is één van zijn grote idolen.

“Van toen hij nog bij Genk zat. Ik was Club-fan, maar een geweldige speler zoals De Bruyne bewonderde ik evengoed, dat ging boven de rivaliteit. Zelfs spelers van Anderlecht kon ik appreciëren. Je hebt ook supporters die elke speler van Anderlecht haten, maar dat snap ik niet", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De Ketelaere beseft wel dat hij nog een hele weg moet afleggen voor hij aan het niveau van De Bruyne zit. "Bij de nationale ploeg heb ik nog niet met hem kunnen trainen, maar op YouTube bekijk ik soms compilaties met zijn beste acties, onlangs nog eentje met honderd assists. Paf paf paf. En dan denk je: Dat kan ik ook. De dag nadien probeer je dat op training en denk je: Nee, dat kan ik niet.", geeft hij toe.

"Of toch minder goed. Ik ben vooral jaloers op de voorzetten die hij achter de verdediging trapt. Op tv lijkt dat zo makkelijk, maar dat is waanzinnig. Ook zijn afstandsschot zou ik graag hebben. Daar zoek ik nog te weinig naar, en nu stá ik al diep. Nochtans: zo'n bal er op techniek en kracht in krullen, moet kicken zijn.”