Hendry kan uitspraken van zijn ex-coach plaatsen: "Bewezen dat ik niét de paniektransfer van Club Brugge ben"

Jack Hendry werkte zich de voorbije weken in geen tijd op tot sterkhouder in de defensie bij Club Brugge. Nochtans geloofde Alexander Blessin niet in de last minutetransfer van de Schot.

Club Brugge trok Jack Hendry in het slot van de zomermercato aan. “Dit lijkt op een paniektransfer”, liet Alexander Blessin (coach van KV Oostende, nvdr.) optekenen toen hij hoorde dat de Schot zou vertrekken.

“Ik denk dat hij vooral heel ontgoocheld was dat ik alsnog zou vertrekken”, kan Hendry in Het Laatste Nieuws die uitspraak plaatsen. “Het zal een emotionele reactie geweest zijn. Daarnaast was ik zijn aanvoerder. Ik denk dat ik de voorbije weken bewezen heb dat ik niet de paniektransfer van Club Brugge ben.”

Het leek me deze zomer gewoon handiger om als speler van KV Oostende verkocht te worden

Oostende had er echter goede hoop op om Hendry nog een seizoen te houden. The Kustboys namen de Schot zelfs definitief over van Celtic FC. “Ik had bij Oostende getekend om uiteindelijk te vertrekken. Het was nooit mijn bedoeling om er permanent te blijven. Het leek me deze zomer gewoon handiger om als Oostende-speler verkocht te worden. Celtic maakt momenteel een overgangsperiode door met nieuwe bazen aan het roer, hé.”