Jan Ceulemans legt uit waarom goede spitsen uit de Belgische competitie niet gewild zijn in het buitenland

De zomermercato is nog maar een maandje voorbij, al is het nu al uitkijken wie er deze winter de Jupiler Pro League zal verlaten.

Volgens ex-Gouden Schoen Jan Ceulemans komen Charles De Ketelaere en Paul Onuachu het dichtst bij een mogelijke transfer. “Er zijn nog drie maanden te gaan, die kunnen de doorslag geven. Onuachu is wel belangrijker voor zijn club dan De Ketelaere. Als Onuachu niet meespeelt, heeft Genk een groot probleem”, vertelt Ceulemans aan HLN.

Volgens Ceulemans is de impact van Onuachu veel groter bij Genk dan wat De Ketelaere betekent voor Club Brugge. Al zegt dat ook meer over Brugge als ploeg, dan over De Ketelaere himself.

"Op zich begrijp ik niet dat Onuachu deze zomer niet weggeraakt is. De enige verklaring die ik zie, is dat buitenlandse clubs voorzichtiger geworden zijn met spitsen uit de Belgische competitie. Vaak scoren in België, is geen garantie gebleken voor een grotere competitie."