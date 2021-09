Speler Lierse Kempenzonen even opgepakt na vermeende drugsdeal

Stallone Limbombe, speler van Lierse Kempenzonen, is zaterdagmiddag opgepakt door de politie. Die kregen een tip over een mogelijke drugsdeal in de Greinstraat in Antwerpen en zagen Limbombe op een step wegvluchten.

“De agenten wilden de verdachte controleren, maar de man sloeg met zijn elektrische step op de vlucht”, vertelt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie, in Het Nieuwsblad. Na een korte achtervolging kon de politie Limbombe uiteindelijk vatten in de Nachtegaalstraat, verdoken achter een geparkeerde vrachtwagen. “Opnieuw wilde de verdachte niet meewerken en beledigde hij de inspecteurs, waarna hij geboeid naar het politiebureau werd gebracht. Daar werd hij grondig gefouilleerd, maar er werden geen drugs gevonden”, zegt Migom. De 30-jarige winger werd niet beschuldigd van drugshandel, maar kreeg wel een pv voor ongewapende weerspannigheid en smaad aan de politie.