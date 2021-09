Nieuwe baas van Hernan Losada is... een rapper

Yo Gotti, geboren onder de naam Mario Sentell Giden Mims is een 40-jarige rapper die in Amerika heel bekend is. Voor hoeveel hij zich inkocht, is niet geweten.

Yo Gotti announces that he is now part owner of The D.C. United Soccer Club. The club is currently valued at $730 Million 👀🤯🎉 pic.twitter.com/VIZ2uUkTx6