Chelsea en Liverpool hebben nieuwe flankaanvaller op het oog

Allan Saint-Maximin maakt indruk in de Premier League. Zijn ploeg, Newcastle United, startte niet goed aan de competitie, maar de Franse aanvaller speelde zich in de kijker van Chelsea en Liverpool.

Volgens het Engelse Express staat de Franse flankaanvaller van Newcastle United, Allan Saint-Maximin, in de belangstelling van de Engelse topclubs Chelsea en Liverpool. Newcastle kende een moeilijke competitiestart. Met 3 op 18 staan ze net boven de degradatiezone. Toch is Saint-Maximin er in geslaagd alle aandacht te krijgen.

De Franse flankaanvaller is het enige lichtpuntje in de selectie van Steve Bruce. Met twee doelpunten en drie assists dit seizoen zorgde hij er voor dat Newcastle nog niet op degraderen staat. Newcastle staat er wel op om Saint-Maximin nog niet te verkopen deze wintermercato, dus Chelsea en Liverpool zullen nog even moeten wachten.