Bondscoach Roberto Martinez vraagt samen met FIFA aandacht voor mentaal welzijn

De FIFA heeft een campagne opgestart rond mentaal welzijn. De bondscoach van de Rode Duivels, Roberto Martinez, is een van de gezichten in de campagne.

Mentaal welzijn in het voetbal is een probleem dat vaak over het hoofd gezien wordt. Onlangs nam Craig Bellamy nog afstand van zijn job bij Anderlecht omwille van zijn depressie. Roberto Martinez wil een van de voortrekkers zijn om mentaal welzijn meer aandacht te geven binnen de voetbalwereld.

Martinez legde bij Sporza uit hoe belangrijk het is om te praten over menatle problemen. "Uiteindelijk heeft het niet alleen invloed op je prestaties, wat waarschijnlijk het eerste is wat je kunt zien, maar nog belangrijker is het geluk van jezelf en de mensen van wie je houdt", vertelde de bondscoach.