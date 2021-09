Eind oktober drie dagen na mekaar bekervoetbal: Club Brugge en Anderlecht moeten op woensdag aan de bak

Eind oktober is het weer tijd voor bekervoetbal: dan komen ook Club Brugge, Anderlecht, Genk en de andere topploegen voor het eerst in actie in de Croky Cup. De zestiende finales worden dan afgewerkt, over drie verschillende dagen.

Enkele dagen geleden kwamen reeds de zestien affiches uit de bus bij de loting. Het was dan nog uitkijken naar het precieze speelschema en dat heeft de Pro League inmiddels bekendgemaakt. Op dinsdag 26 en donderdag 28 oktober staan er respectievelijk vier en twee bekermatchen op het menu. Vooral woensdag 27 oktober belooft een drukke voetbalavond te worden, met onder andere de matchen van Club en RSCA. Speelschema 1/16 finales Beker van België 26/10 KV Oostende - Onhaye (20u) RWDM - Zulte Waregem (20u) KV Mechelen - Union (20u30) Moeskroen - Standard (20u45) 27/10 Dender - Eupen (20u) Winkel Sport - Racing Genk (20u) AA Gent - Belisia Bilzen (20u) FC Knokke - KV Kortrijk (20u) Seraing - STVV (20u) Sporting Charleroi - Lommel (20u) Francs Borains - Beerschot (20u30) Club Brugge - Deinze (20u45) Lierse - OH Leuven (20u45) La Louvière - Anderlecht (20u45) 28/10 Cercle Brugge - KVK Tienen (20u) Westerlo - Antwerp (20u45)





