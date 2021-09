Icoon van Antwerp: "Het algemene ­niveau in de ­Belgische eerste ­klasse ligt hoog dit jaar"

Hans-Peter Lehnhoff is al meer dan twee decennia teammanager bij Bayer Leverkusen. Maar hij is ook nog steeds een icoon van Antwerp. Morgen had hij bijzonder graag de match tegen Eintracht Frankfurt gezien.

Na al die jaren volgt Lehnhoff Antwerp nog altijd. “Gisteren heb ik nog naar de samenvatting van de match tegen Union gekeken. Daar hebben ze een portie geluk gehad, zeg. Als de keeper de beste man is, weet je dat de ploeg nog niet draait. Maar ­zolang Antwerp punten pakt, kan het blijven groeien", zegt hij in GvA. "Het valt me overigens op dat niemand in België erbovenuit steekt. Als ik Club Brugge tegen PSG zag spelen, dacht ik: die ploeg gaat de tegenstand in eigen land overklassen. Maar dat ­gebeurt niet. Het algemene ­niveau in de ­Belgische eerste ­klasse ligt hoog dit jaar.” Dus geeft hij Antwerp wel een kans. “Als ze die kansen van zondag tegen Union niet weggeven, ­maken ze een kans. Eintracht is nog niet op niveau, maar kan op meer inter­nationale ervaring rekenen dan Antwerp. Achterin daarentegen worden veel ­fouten gemaakt. Daar kan Antwerp van profiteren.”





