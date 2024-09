Onder het oog van 'His Royal Airness': George Ilenikhena herhaalt kunststukje van vorig seizoen bij Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Man van de Match in Monaco-Barcelona? George Ilenikhena, vorig seizoen nog te bewonderen bij Antwerp. Hij wordt stilaan de gesel van de Catalanen, want de jonge spits bezorgde hen alweer een nederlaag.

Barcelona is met een nederlaag aan de Champions League begonnen. Op bezoek bij Monaco verloren de Catalanen met 2-1, terwijl basketballegende Michael Jordan toekeek vanuit de tribunes. De winnende treffer kwam op naam van voormalig Antwerp-spits George Ilenikhena, die opnieuw zijn stempel drukte tegen de Spaanse grootmacht.

Barcelona, dat in de competitie een foutloze start had gemaakt met 15 op 15, ging vol vertrouwen de wedstrijd tegen Monaco in. Dat vertrouwen verdween echter al snel toen Marc-André ter Stegen na tien minuten een slechte pass gaf, wat leidde tot een noodremactie van Eric Garcia. De verdediger kreeg rood en moest meteen gaan douchen.

© photonews

Monaco maakte vijf minuten later optimaal gebruik van de overtalsituatie. Akhliouche zette de thuisploeg op voorsprong, maar verzuimde daarna om door te drukken. En dat onder het toeziend oog van basketballegende Michael Jordan, His Royal Airness.

Barcelona wist zich te herpakken en bracht de score nog voor rust in evenwicht. Lamine Yamal, de rijzende ster van Barça, maakte de gelijkmaker. Naarmate de wedstrijd vorderde, zakte Barcelona steeds verder weg. De ruimtes werden groter en Monaco-coach Adolf Hutter bracht een oude bekende in: George Ilenikhena.

De jonge aanvaller, die in december al scoorde tegen Barça met Antwerp, maakte opnieuw het verschil. Hij ontsnapte aan de defensie en verschalkte een machteloze Ter Stegen, waarmee hij Monaco de volle buit schonk.

Met 1️⃣ pas 1️⃣0️⃣ spelers uitschakelen! 😯🇲🇨 pic.twitter.com/m7dhBOsjIK — Play Sports (@playsports) September 19, 2024