Trainer van Sheriff Tiraspol haalt op persconferentie uit naar Dirk Kuyt

Sheriff Tiraspol haalde het dinsdagavond heel verrassend van Real Madrid. Dirk Kuyt haalde een tijdje terug vernietigend uit naar de club. De trainer, Yuriy Vernydub, vond het dan ook nodig om de voormalig Feyenoorder op zijn plaats te zetten.

Sheriff Tiraspol zorgde dinsdagavond voor een gigantische stunt in de Champions League, door Real Madrid met 1-2 te verslaan. Dirk Kuyt krijgt na afloop van het duel met de Koninklijke de volle laag van trainer Yuriy Vernydub. "De geweldige speler Dirk Kuyt heeft gezegd dat er in de Champions League geen plek is voor Sheriff. Ik laat zijn wereld graag in duigen vallen", zo liet Vernydub dinsdagavond weten tijdens de persconferentie.

Sheriff schakelde Dinamo Zagreb uit in de play-offs. Kuyt, analist bij RTL 7, liet zich vervolgens negatief uit over de Moldavische kampioen. De Champions League-debutant zou volgens de voormalig profvoetballer niets te zoeken hebben in het miljardenbal.