Ex-Bruggeling wekt interesse van Liverpool op: "Ze zien hem als vervanger van Sadio Mané"

Arnaut Danjuma maakte het woensdagavond de verdediging van Manchester United bijzonder moeilijk. De voormalige flankspeler van Club Brugge zou nu zelfs in de belangstelling van Liverpool staan.

Danjuma speelde slechts één seizoen voor Club en werd dan voor 16,5 miljoen euro verkocht aan Bornemouth. Bij Club scoorde hij zes keer in 25 matchen en gaf vier assists. De 24-jarige Nederlander ontbolsterde echter volledig bij Villarreal en heeft nu heel wat interesse bij de topclubs opgewekt. In het bijzonder van Liverpool, weet Voetbal International.

“Liverpool is bijzonder gecharmeerd van Danjuma en ze zien in hem een mogelijke opvolger van Sadio Mané”, klinkt het bij de Nederlandse publicatie. “Afgelopen zomer werd de club van manager Jürgen Klopp ook al in verband gebracht met de tweevoudig Oranje-international, die interesse is dus nog altijd niet bekoeld… Danjuma past met zijn diepgang en scorend vermogen in het samengestelde profiel. Net als Mané begint de Oranje-international zijn acties weliswaar graag vanaf de linkerflank, maar duikt hij ook vaak in het centrum op.”