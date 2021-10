Hans Vanaken maakt zich geen zorgen om transfer die niet komt: "Om zestiende te staan?"

Hans Vanaken voelt zich goed bij Club Brugge en ook de familie is blij dat hij in het land kan blijven.

Een transfer is zeker geen must, al is Vanaken wel benieuwd hoe het zou zijn om in het buitenland te voetballen. Vanaken noemt dat geen gebrek aan ambitie, want hier zijn er nog uitdagingen genoeg bij blauwzwart.

“Is het dan een mooie uitdaging om bij een ploeg die ergens zestiende staat te gaan voetballen? Ik vind dat zo lastig, mensen die mij een gebrek aan ambitie verwijten. Al mag iedereen van mij zeggen wat ze willen. Zoveel praatprogramma’s, de kranten, al die sociale media… iedereen geeft zijn mening”, zegt hij bij KW.

Daar stoort Vanaken zich echter allemaal niet aan. “Als ik mijn Twitter opendoe en zie wat er allemaal over Hans Vanaken wordt gezegd… Vaak slaat het nergens op. Ik kàn er mij niet druk om maken, het zijn meer de mensen rondom mij die zich er soms aan ergeren.”