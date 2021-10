Spanje laat toptalent van FC Barcelona noodgedwongen thuis voor Nations League

Pedri zit niet in de selectie van de Spaanse bondscoach voor de Final Four van de Nations League in het Italiaanse Turijn.

Op het EK van afgelopen zomer was Pedri nog de beste jongere. De speler van FC Barcelona kampt echter met een dijblessure en moet afhaken. Hij wordt vervangen door Brais Mendez. Bij Barcelona zitten ze aardig verveeld met de blessure van Pedri. Hij mist zo de topper tegen Atletico van komend weekend. Barcelona is voorlopig pas zesde in de stand, met 12 op 18. In de Champions League haalde de ploeg van Ronald Koeman nog geen enkel punt in twee wedstrijden.





