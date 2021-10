Sparta Praag alweer in slecht daglicht: kinderen bejegenen zwarte speler van Rangers

Sparta Praag zou gisteren normaal zonder fans moeten gespeeld hebben. Na een eerder racistisch incident met een speler van Monaco was dat de straf die de Tsjechische ploeg opgelegd kreeg. De UEFA plooide alsnog voor het voorstel van Sparta Praag om 10.000 schoolkinderen met begeleiding toe te laten in het stadion. Je zou dan toch verwachten dat er een gemoedelijke sfeer hangt, maar niets is minder waar.

Glen Kamara, een zwarte Finse middenvelder van de Rangers, werd racistisch bejegend door het jonge publiek. Zes maanden geleden was hij al kop van jut in de wedstrijd tegen stadsgenoot Slavia Praag. Elke keer dat Kamara aan de bal kwam kreeg hij gisteren een fluitconcert over zich heen.

Glen Kamara is being booed above and beyond any other player tonight against Sparta Prague. In a stadium full of kids. Think about that. Disgusting. #kickitout #Notoracism pic.twitter.com/wcPix9XePq