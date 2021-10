Belgisch onderonsje in de Premier League eindigt onbeslist

Twee Belgen vandaag 90 minuten op het veld in het duel tussen Brighton & Hove Albion tegen Arsenal maar geen doelpunten te bespeuren.

Het duel tussen Brighton en Arsenal is ook het duel tussen Leandro Trossand en Sambi Lokonga. Deze Rode Duivels kwamen elkaar voor de eerste maal tegen in de Premier League maar een winnaar kwam niet uit de bus. De partij eindigde op een 0-0. In het slot van de partij kwam claimde Brighton nog een penalty maar de VAR volgde dit niet.

Dankzij dit gelijkspel blijft Brighton knap 5de staan in de stand en Arsenal staat 9de.