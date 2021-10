🎥 Klopp neemt duidelijk standpunt in over vaccinatie: "Ik ben misschien naïef maar ik begrijp het helemaal niet"

In Engeland woedt in de sportwereld een discussie over voetballers en andere atleten die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus.

Wie wél een fan is van de vaccinatie, is Liverpool-trainer Jürgen Klopp. In de persconferentie voor de topper tussen Manchester City en Liverpool vroeg een journalist wat de mening van de Duitse trainer was over het al dan niet aannemen van het vaccin. De mening van Klopp is heel duidelijk.

"Ik neem het niet alleen voor mezelf, maar ook om iedereen rond mij te beschermen. En ik begrijp niet waar dat een inperking van je vrijheid is. Want als dat zo is, is het ook een inperking van je vrijheid dat je niet dronken achter het stuur kan zitten, maar dat accepteren we wel", vindt Klopp.

"We mogen mensen niet vragen of ze gevaccineerd zijn maar als ik aan een taxichauffeur vraag of hij dronken is en hij reageert met dat hij dat niet moet zeggen tegen mij, dan rijd ik niet met hem mee. Als ik dronken op kantoor aan kom, kunnen ze mij zelfs ontslaan. Ik ben misschien wat naïef maar ik begrijp het niet", besluit Klopp.