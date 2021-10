Opmerkelijk: Hollerbach wacht schorsing na vijfde gele kaart in amper tien speeldagen

Als speler was Bernd Hollerbach geen doetje. Hij staat op nummer drie in ranking wat betreft het meest aantal gele kaarten in de Bundesliga. Ook als coach blijft de Duitser de gele prenten verzamelen.

In de slotfase van het duel tegen KV Oostende wilde Rocha een vrije trap snel nemen aan de dug-out van STVV. Bernd Hollerbach zag dat zijn team niet in organistatie stond en tikte het balletje ostentatief weg. Gevolg: geel karton voor de Duitse coach van STVV. Het was alweer de vijfde (!) gele kaart voor Hollerbach, dat na amper tien speeldagen. Hierdoor moet de licht ontvlambare Duitser de thuismatch tegen Anderlecht (17) vanuit de tribunes toekijken.