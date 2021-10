📷 Dit is het logo van Euro 2024

Duitsland organiseert in 2024 de volgende editie van het Europees kampioenschap. Het logo is inmiddels voorgesteld.

En het logo is echt wel een Europees lappendeken. De vlaggen van de 55 landen - dat is het aantal landen dat zal deelnemen aan de kwalificaties - zijn verenigd in het logo.

Maar dat is niet alles. Het ovaaltje waarin die kleuren vervat zitten is met enige verbeelding het Olympisch Stadion in Berlijn. Italië zal er zijn Europese titel verdedigen.