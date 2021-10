'Engelse traditieclub ving afgelopen zomer bot, maar wil Donny van de Beek in januari wél halen'

Everton FC heeft in het tussenseizoen een poging gedaan om Donny van de Beek naar Liverpool te halen. Manchester United had geen zin om mee te werken, maar mogelijk komt de overgang er deze winter dan toch nog.

SkySports komt met het nieuws op de proppen. Everton FC was deze zomer concreet om Donny van de Beek weg te halen bij Manchester United. The Red Devils wilden de Nederlander echter niet laten gaan.

The Toffees willen deze winter echter een nieuwe poging ondernemen. Ondertussen is het duidelijk geworden dat van de Beek ook dit seizoen amper in de plannen van Manchester United zal voorkomen.