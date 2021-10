Meunier mist opnieuw halve finale tegen Frankrijk, maar ...

Het zit Thomas Meunier niet echt mee. Net als in 2018 gaat hij een belangrijke halve finale tegen Frankrijk missen.

Thomas Meunier en Frankrijk is en blijft een dubbel huwelijk. Hij kende mooie momenten bij PSG, met 128 matchen op het hoogste niveau en daarin 13 goals en 22 assists.

Zijn geschiedenis bij de Parijzenaars eindigde een beetje bitter, maar hij groeide ondertussen uit tot een van de sterkhouders van de Rode Duivels.

Meer opties

Alleen wil het tegen Frankrijk nog niet zo lukken. In 2018 was hij er niet bij op het WK in de halve finales en nu zal dat ook in de Nations League zo zijn.

Maar: Roberto Martinez heeft nu wel meer opties dan hij drie jaar geleden had. Timothy Castagne heeft het zelfs van Meunier overgenomen als basisspeler op zijn positie en ook Alexis Saelemaekers maakte al indruk.