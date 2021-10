Martinez praat vrijuit over de eigen toekomst: "Het initiatief zou niet van mij komen, maar dan was ik wellicht geen bondscoach meer"

Hoelang blijft Roberto Martinez aan het roer van het Belgische schip? Zijn contract loopt tot na het WK in Qatar, maar in de voetbalwereld is een overeenkomst letterlijk een vodje papier.

België staat voor het finale-onderonsje in de Nations League. “Maar zelfs vierde eindigen is geen ramp”, verrast Roberto Martinez in Het Laatste Nieuws. “Of het moet zijn dat de manier waarop enorm slecht is. Of ik dan de handdoek zou gooien? Zo’n initiatief zal nooit van mij komen.”

“De kwalificatie missen voor het WK zou een ramp zijn”, legt de bondscoach uit. “Stel je voor dat we in september hadden verloren van Tsjechië en Wales. Dan was ik vandaag mogelijk geen bondscoach meer. Die beslissing had ik dan wellicht wel zelf genomen.”

Dat betekent dat België zich plaatst voor vijf opeenvolgende toernooien. Dat is toch een verdienste?

Martinez is echter vastbesloten om in schoonheid te eindigen. “Het lijkt erop dat we ons als eerste Europese land gaan kwalificeren voor Qatar. Dat betekent dat België zich plaatst voor vijf opeenvolgende toernooien. Dat is toch een verdienste?"