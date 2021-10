'Deschamps zal zijn contract uitdienen, maar dit wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk'

Didier Deschamps staat nog steeds aan het roer van de Franse nationale ploeg. De natie heeft de bondscoach de uitschuiver op het EK vergeven. Al staat zijn opvolger in de catacomben klaar.

Frankrijk werd op het afgelopen EK al in de achtste finales wandelen gestuurd door Zwitserland. Er werden vraagtekens gesteld bij het functioneren van Didier Deschamps, maar de bondscoach mag zijn contract uitdienen én de wereldtitel in Qatar verdedigen.

Maar een contractverlenging zal er niet komen. Zinedine Zidane staat namelijk klaar om het roer over te nemen. De voormalige coach van Real Madrid gaf zelf ook al aan dat hij het roer van les Bleus wil overnemen.

Wachten?

Rest de vraag: heeft Zidane zin om tot na het WK in Qatar werkloos thuis te zitten. In de Franse media wordt al geopperd om hem een functie te geven en hem op die manier te laten inwerken. Enig probleem: de voormalige veelwinnaar van Real Madrid schakel je niet even in als T2 of T3.