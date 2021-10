'Cercle Brugge neemt beslissing over Vanderhaeghe, kind van de rekening bekend'

Met amper 8 op 30 en de voorlaatste plaats in de rangschikking blijft Cercle Brugge onder de verwachtingen. De laatste weken werd er steeds vaker gesproken over een eventueel ontslag van Yves Vanderhaeghe. De knoop is nu doorgehakt.

De 0-3 nederlaag van Cercle Brugge tegen Union maakte iedereen nog wat nerveuzer en ondertussen zou er een beslissing genomen zijn. 8 op 30 Yves Vanderhaeghe zou volgens Het Laatste Nieuws wel degelijk mogen aanblijven bij De Vereniging na de 8 op 30. Thomas Buffel zou dan weer wél moeten vertrekken als T2 en hij zou worden vervangen door Muslic en De Wulf.