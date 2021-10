Goed nieuws uit Barcelona: 'In januari transfermarkt op' & 'contractbesprekingen twee sterkhouders gaan de goede kant op'

Barcelona zit al maanden in de hoek waar de klappen vallen. De Catalanen kampen met een diepe financiële put, wat de sportieve prestaties niet ten goede komt. Woensdag was er voor het eerst sinds lang positief nieuws te rapen op Camp Nou.

Algemeen Directeur Ferran Reverter gaf op een persconferentie aan dat Barcelona in januari, weliswaar met een beperkt budget, de transfermarkt kan opgaan. 'We hebben wel meer slechte tijden gekend. We stonden op het punt om te verdwijnen, maar het is een club met veerkracht."

Reventer laat weten dat Barcelona voor zo'n twintig miljoen euro kan gaan shoppen. Vooral de namen van Dani Olmo (RB Leipzig) en Raheem Sterling (Manchester City) worden daarbij veel geciteerd.

Bovendien lijkt Barcelona raspaardjes Pedri en Ansu Fati langer in Catalonië te kunnen houden. "De gesprekken met Pedri en Ansu gaan de goede kant uit. Hopelijk komt dit weldra in orde."