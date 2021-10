OFFICIEEL: Thorgan Hazard haakt af voor Final Four, Martinez neemt extra verdediger op in selectie

Thorgan Hazard reist niet mee af naar Italië en moet forfait geven voor de Final Four van de Nations League. De enkelblessure van de Dortmund-middenvelder is erger dan gevreesd, waardoor hij niet in actie kan komen in de halve finale tegen Frankrijk.

Het leek nochtans de goede kant uit te gaan met Hazard. Hij trainde dinsdag niet, maar dat leek eerder uit voorzorg. Woensdag werd bekendgemaakt dat Thorgan Hazard niet mee het vliegtuig is opgestapt naar Italië. Arthur Theate (21), die als back-up diende voor de twijfelachtige Jason Denayer, werd door Roberto Martinez nu ook officieel aan de selectie toegevoegd. UPDATE: @HazardThorgan8 did not travel to Italy. @ArthurTheate joined the squad. #DEVILTIME — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 6, 2021





