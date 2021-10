Omgevingsvergunning nieuw stadion officieel toegekend: "Mijlpaal voor Club Brugge"

Eindelijk is het zover: de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw stadion van Club Brugge werd woensdag officieel toegekend door ministers Zuhal Demir en Hilde Crevits. Het Jan Breydelstadion zal na de realisatie van het nieuwe stadion afgebroken worden.

Bart Verhaeghe gaf op de clubkanalen een reactie op het heuglijke nieuws. “De vergunning voor het nieuwe stadion is een mijlpaal voor Club Brugge. Ze biedt eindelijk perspectief voor tienduizenden voetballiefhebbers, want de veiligheidsproblemen van het sterk verouderde en versleten Jan Breydelstadion worden dag na dag urgenter. Daarom ben ik iedereen dankbaar die zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt in het Brugse stadiondossier, in het bijzonder de Vlaamse regering en Stad Brugge."

"Het nieuwe stadion zal globaal minder overlast veroorzaken dan het huidige Jan Breydelstadion. Bovendien kunnen we de unieke kans grijpen om de omgeving te vergroenen met de aanleg van een nieuw Olympiapark. Laten we positief samenwerken en verantwoordelijk omgaan met die enorme opportuniteiten.”