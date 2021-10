'Raad van Bestuur Zulte Waregem neemt deze beslissing na samenkomst maandag'

Het draait dit seizoen niet bij Zulte Waregem. De Belgische club staat op de vijftiende plaats in het klassement en het voorbije weekend werd met zware 5-1 cijfers verloren tegen RFC Seraing.

Zulte Waregem begon niet slecht op het veld van RFC Seraing, maar daarna liep het wel grondig mis voor de ploeg van Francky Dury en zo werd opnieuw zwaar verloren.

Tony Beeuwsaert

Zowel de job van T1 Francky Dury als van Eddy Cordier staat nu op losse schroeven. Maandag kwam de Raad van Bestuur alvast samen.

Tot een definitieve beslissing kwam het nog niet. Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert zal volgens Het Nieuwsblad later deze week iedereen samenroepen om op alle niveaus knopen door te hakken. Hij was tot op heden in het buitenland.