Franse bondsvoorzitter heeft speciale boodschap voor zijn nationale team

Dat de Nations League maar weinig betekent is een kritiek die vaak te horen is, maar voor de voetbalbonden is het toch wel belangrijk.

Vaak is te horen dat de ploegen niet het allergrootste belang aan de Nations League toedichten, maar de nationale ploegen blijven toch grote uithangborden. In het Belgische kamp is de wil groot om naar de finale te gaan. Al is het maar om een stevige revanche te nemen op de Fransen. Voor de Franse voetbalbond is er nog een andere reden. Dat liet de bondsvoorzitter Noël Le Graët dinsdag aan de spelers weten, zo schrijft Het Nieuwsblad. “Ik eis dat jullie gemotiveerd zijn en de Belgen verslaan. Niet alleen om de Nations League te winnen, maar ook om hen in te halen op de FIFA-ranking. Die is niet logisch”, zei de man.





Volg België - Frankrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.