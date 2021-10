Nederlaag tegen Spanje zorgt voor einde van waanzinnige reeks Italië

Italië kan opnieuw verliezen. De Italianen verloren woensdagavond met 1-2 van Spanje in de halve finales van de Nations League. Het is de eerste keer in 37 wedstrijden dat de Italianen opnieuw hebben verloren.

Roberto Mancini waarschuwde al dat dit moment zou komen. "Vroeg of laat verliezen we een wedstrijd. We komen dichter bij het einde van onze reeks, het is wiskundig", legde de bondscoach van de Italianen uit.

Het gebeurde deze woensdagavond in Milaan. Italië heeft thuis tegen Spanje verloren in de halve finales van de Nations League. Italië had een wereldrecord van 37 wedstrijden zonder nederlaag. Hun laatste nederlaag was drie jaar geleden tegen Portugal (0-1, 10 september 2018).