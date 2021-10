Ibrahima Seck kent sanctie nadat hij vluchtmisdrijf pleegde: "Moest op tijd zijn voor training"

De 32-jarige Ibrahima Seck pleegde op 30 juni 2020 vluchtmisdrijf toen hij een ongeval had op een parking.

Op een parking in Waregem reed Seck tegen een geparkeerde auto. De middenvelder vluchtte echter weg zonder iets van bericht na te laten.

Volgens zijn advocaat was er geen kwaad opzet in het spel. “Hij reed weg omdat hij op tijd wou zijn voor de voetbaltraining én ook nog een afspraak had met de clubarts”, citeert Het Nieuwsblad hem.

Na zijn training zou hij teruggereden zijn, maar kon hij niemand vinden. De politie spoorde hem op, waarna hij de feiten toegaf. Seck werd veroordeeld tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 800 euro voor het vluchtmisdrijf.