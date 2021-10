Luka Elsner niet toevallig de nieuwe coach van Standard

Luka Elsner volgt Mbaye Leye op als trainer van Standard. Een ietwat onverwachte keuze van de Rouches.

Alexander Blessin, René Weiler, Bernd Storck of zelfs Will Still. Het leek één van die namen te worden bij Standard, maar het draaide eventjes anders uit.

Uiteindelijk kwam de keuze op Luka Elsner te liggen, die op woensdagavond zijn contract tot 2024 bij KV Kortrijk opzegde om naar Sclessin te trekken.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Elsner als controlefreak en opportunist zichzelf aangeboden bij Standard. Toch vreemd om een contract op te zeggen voor een club die het moeilijk heeft.