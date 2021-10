Hannes Delcroix baalt voor de tv: "Wie weet had ik mijn kans gekregen"

Hannes Delcroix heeft de nederlaag van de Rode Duivels thuis in de zetel moeten volgen door zijn blessure.

De blessure van Hannes Delcroix is niet alleen voor hemzelf een tegenvaller. Misschien had Roberto Martinez hem als linksvoetige centrale verdediger wel kunnen gebruiken tegen Frankrijk.

“Ik zat tijdens de kwalificaties al in de selectie, dus wie weet had ik donderdag wel mijn kans kunnen krijgen. Het heeft niet mogen zijn”, zegt Delcroix aan HLN.

Delcroix blijft geloven dat de Rode Duivels het WK van volgend jaar in Qatar kunnen winnen. “We gaan die ambities toch niet opgeven door de Nations League? Hopelijk is de ploeg wakker geschud om in Qatar het tegendeel te bewijzen. Met mij erbij? We zullen zien. Ik wil op termijn een steunpilaar worden bij de Duivels.”