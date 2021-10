Waarom het zo moeilijk is om Mogi Bayat iets ten laste te leggen... Onderzoek naar makelaar verliep bijzonder moeilijk

Dejan Veljkovic heeft tientallen mensen genoemd en het gerecht maakt zich klaar om die allemaal op het matje te roepen. Maar intussen blijft het stil rond het onderzoek naar Mogi Bayat. Niet zo heel vreemd, want de onderzoekers stuitten tot hun grote frustratie op stilte.

Volgens Het Nieuwsblad is er een soort 'omerta' in het voetbal als het over Bayat gaat. De mensen die ze verhoorden konden nooit details geven over de deals die Bayat afsloot. Ook omdat de Frans-Iraanse makelaar iedereen liet delen in de winst en iedereen dus ook betrokken was bij de deals. Iedereen houdt de lippen dus stijf op elkaar om zichzelf niet in de problemen te brengen.

Alle communicatie van Bayat verliep ook via Whatsapp en tot die gesprekken hebben de speurders door de encryptie geen toegang. Intussen heeft Bayat zijn werkzaamheden weer hervat en heeft in België het afgelopen jaar weer heel wat deals gedaan.