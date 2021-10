Roberto Martinez was niet tevreden over de prestatie van de scheidsrechter

Bondscoach Roberto Martinez was niet te spreken over de Servische scheidsrechter na de nederlaag tegen Italië. Vooral de penaltyfase zit hem hoog.

"Ik vond de prestatie van de ref niet goed", benadrukt Martinez bij Het Laatste Nieuws. "In dit soort wedstrijden, met al dat publiek, kunnen de emoties hoog oplopen. Ik merkte al snel dat hij fouten maakte, en dat hij situaties voor beide landen anders beoordeelde."

Martinez stelt zich ook vragen bij de penalty voor Italië. "Die penalty... Het toont ervaring als je even tijd neemt om na te denken over je beslissing, maar hij floot al bijna voor de bal buiten was. Dit is één van de grootste competities in het voetbal, en dat verdient de beste scheidsrechters ter wereld. Ik had van begin tot eind niet het gevoel dat hij klaar was voor dit niveau."