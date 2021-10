Spaanse kranten maken stevige bocht over Ronald Koeman

Ronald Koeman was vorige maand de absolute kop van jut bij de mindere prestaties van FC Barcelona, maar dat lijkt ondertussen van de baan.

Eerder deze week liet voorzitter Laporta al van zich horen, dat trainer Ronald Koeman van FC Barcelona de nodige tijd moet krijgen.

Ook de Spaanse kranten lijken hem nu daarin te volgen. “Zijn erfenis wat betreft het laten doorstromen van jong talent staat absoluut niet ter discussie", schrijft Marca.

"Ze kunnen hem ontslaan vanwege zijn gedrag in de perskamer, vanwege het spelen met drie verdedigers of vanwege het bekritiseren van zijn eigen spelers, maar niemand kan zeggen dat hij niet de moed had om jeugdspelers op te stellen."